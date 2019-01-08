水泥封屍案 高院：不符自首、僅「書面和解」 仍判無期

2019-01-08 10:43

〔記者楊國文／台北報導〕40歲婦人張芳馨被控殺害長期不睦的小姑，再以水泥封屍掩蓋犯行，一審斥責張女殺人手法殘忍，但考量她自首、與家屬和解，輕判無期徒刑，上訴高等法院審理時，張女哽咽認罪，請求合議庭輕判讓她早日和大女兒、小兒子團聚，高院認定張不符自首規定，且只是「書面和解」，實際上均未賠償，乃博取高院同情的藉口，今仍判無期徒刑，可上訴。

在押的張芳馨今不聆判。不高院今宣判後指出，案發後，警方已掌握案情，將到張女住處調查，張女為免東窗事發，才不得不向警方「自首」，不符合自首規定，另外，張女庭訊一再主張已和被害家屬和解，也有誠意，但實際上並未支付任何和解金，應該是為了求取法院輕判的藉口。此外，律師團聲請替張女進行心理鑑定，高院認定沒有必要，並未採納。

高院日前召開辯論庭，張女數度表達懺悔，審判長問她，若和小姑相處不睦，有無想方法改善，若重來一次將如何做？張女哭泣說原本想等小孩大一點搬出去，若重來一次，「會和丈夫搬出去」。張女求情說，則能輕判，讓她早日和小孩團聚、陪他們長大。

高檢署公訴檢察官痛批張女殺害小姑手段殘忍，律師和張女都說她前一段婚姻至今多麼可憐，「那被妳打死的小姑呢？」反問張女，若輕判，豈不是告訴世人「只要不快樂就能加害別人」？

張芳馨育有10歲女兒和5歲兒子，因與葉姓小姑長期不睦，不滿葉女打電話到她娘家抱怨，今年3月氣憤持啞鈴狠砸葉女頭部，奄奄一息的葉女求饒，張女見她沒死，竟撂話說「妳現在說對不起也來不及了」，把她拖進浴室，將頭押進澡盆活生生溺死，再購買21包速乾水泥，花3天將葉女屍體封屍，掩蓋犯行。

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