候選人買「進價」25元磁碗送選民 檢方認定「市價」超過30元起訴

2019-01-08 10:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市左楠區市議員選舉期間，1名柳姓候選人向廠商買了 數百只磁碗發送給選民，雖然磁碗「進貨價」約25元，但檢方調查後認定磁碗價格「市價」約60元，因超過選罷法30元規定，因此偵結後將柳女依違反選罷法提起公訴。

檢方指出，柳姓市議員候選人（未當選）去年10月16日晚間，在楠梓區某社區其他候選人的造勢晚會現場發送瓷碗，吸引大批民眾排隊領取，民眾領到的磁碗裡還夾帶她個人的競選文宣；檢警獲報展開調查後，在柳的住處執行搜索，當場扣得白色碗公（7 吋）2箱（每箱50個）、白色螺旋瓷碗3箱（每箱32個）、選舉文宣6張等物品。

柳辯稱，瓷碗是她以每個25元向廠商購得，並未超過法律規定的30元，但檢方傳喚廠商作證時，廠商雖然供詞與柳一致，但自己在網路單賣磁碗的售價，卻是一個要賣60元。

檢方認為，柳姓市議員候選人提供白色碗公給選民，其價值的認定，應以選民本身所可以取得的客觀利益為主，而選民的利益則是為在一般市面上所可以取得的利益，因此利益計算應以市價為基準，而柳提供的磁碗客觀利益以60元價值為基準，因此判定違反30元規定，偵結後依投票行賄罪起訴。

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