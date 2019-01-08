警再逮4落跑越南團員 驚見外勞「塞冰箱」快窒息

2019-01-08 09:44

［記者黃旭磊／高雄報導］落跑越勞塞成「人形冰箱」，悶到快窒息遭逮。

去年12月21日爆發越南旅行團集體脫團事件，警方昨天又在台中市梧棲區大樓，查獲4名脫團旅客及4名非法移工，搜索過程發現牆角冰箱傳出怪聲，箱門微凸變形，竟藏有1名身高160公分、體重50公斤外勞，肢體扭曲且快窒息。

三民第一警分局偵查隊長許志雄今天（8日）說，綽號「阿達」逃逸外勞委託陳姓車行老闆，派車至高雄星辰飯店接走4名「觀宏專案」脫團客，由林姓司機載往新竹、梧棲，警追至梧棲大樓，「阿達」逃逸超過3年半（1278天），見專案人員撬開鐵門，竟慌張躲入冰箱藏匿，悶到快窒息求警打開。

越南脫團客竄逃，警方逮獲逃逸已久外勞，也曾於中壢等地查獲越籍長腿正妹，研判可能有犯罪集團操控賣淫。

許志雄表示，「觀宏專案」148名脫團客已查獲51人，餘97人未到案，移民署提供檢舉獎金，檢舉經查獲每件最高頒發奬金4千元，呼籲民眾發現可疑撥打110報案。

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