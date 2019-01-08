毒蟲環抱掐奶女學生還搶手機被送辦

2019-01-08 09:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，李姓男子前天深夜吸毒完，見1名女高中生於住家附近巷道，與同學講電話聊天，竟從後環抱女學生，當場掐奶1分鐘，還搶走女學生手機，得手後從容逃逸，沿途還偷竊他人女用內衣褲，警方據報循線發現他的行蹤，他見警竟「演很大」，佯裝與路人裝熟聊天，仍被警方識破伎倆，不到1小時逮人送辦。

警方調查，李姓男子（42歲，有毒品、竊盜等前科），才剛出獄1個多月，前天深夜於前鎮區買毒吸食後，發現1名女高中生（16歲）於住家附近巷道，與同學講電話聊天，他見女高中生落單，加上深夜天色昏暗，認為有機可趁。

不料他竟心生歹念，從後環抱女學生，當場掐奶1分鐘，女學生嚇壞大聲呼救，李男離去前還搶走女學生的蘋果手機，得手後徒步逃離現場，沿途還偷竊民眾懸掛晾在戶外的女用內衣褲。

警方據報展開調查，根據女學生描述歹徒特徵，調閱沿線監視器，循線鎖定李男出沒前鎮區時代大道，直接趕赴現場逮人，沒想到李男相當狡猾，眼見警方趕到準備抓人，他竟然演起戲來，假借與路人聊天。

但警方早已識破他的伎倆，當場逮捕李男將他帶回，要求他交出手機，經女學生指認無誤，從他的背包起獲內衣褲7件，查扣安非他命毒品0.2公克等，由於李男到案避重就輕，內衣褲還要尋找被害人，警方呼籲被害人到警局指認。

警方指出，李男到案坦承對女學生襲胸，辯稱因吸毒完有感覺，剛好看見女學生，才會伸出鹹豬手，順手搶走手機使用，沒想到不到1小時就被抓，警訊後昨將他依強制猥褻、搶奪、竊盜等罪嫌移送送辦。

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