看大螢幕比較爽！噁男潛入國小 視聽教室偷看3小時A片

2019-01-08 09:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市邱姓男子日前趁莒光國小正在進行整修工程，凌晨無人看管之際，帶著4支隨身碟到視聽教室看了3小時A片，看完後隨身碟忘記帶走，被學校老師報警處理，員警守了2天，果然逮到正準備侵入教室的邱男，橋頭地院審理後，依無故侵入他人建築物罪判他拘役80天，得易科罰金。

判決指出，前年9月20日凌晨2點多，邱姓男子裸身潛入莒光國小正在進行整修工程的莒光樓2樓，邱男如入無人之境在大樓內晃了20幾分鐘後離去；25日凌晨2點，邱姓男子又出現在莒光樓，這次他沒有在大樓裡閒晃，而是自備隨身碟，在視聽教室看了3小時A片後才離去。

當天上午，學校老師發現教室內的電腦旁有4支隨身碟，經打開檔案，發現隨身碟內存著大量A片，老師直覺這應該不是孩子帶來學校，經通報校方調閱監視器後，確認教室被外人侵入，報警處理。

經員警研判，已成功侵入校園2次的邱男，應該會再度犯案，於是員警在校園內守了2天，果然逮到又準備侵入教室的邱姓男子。橋頭地院審理時，邱男只坦承自己被捉到現行犯的那次犯行，至於裸體逛校園、在在視聽教室看3小時A片都否認犯行，法官認定他不思悔改，判他有罪，得上訴。

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