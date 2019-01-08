瞬間畫面曝光！小客車閃聯結車失控撞路樹 駕駛身亡

2019-01-08 09:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣35歲黃姓男子，今天凌晨3點多，行經公館鄉苗119甲線沿山道，在大東路口欲閃避從路口出來的聯結車，因車速過快加上天雨路滑，失控衝入對向車道，撞擊路旁行道樹，不幸因傷重送醫不治。

警方調查，黃男駕駛小客車沿公館鄉苗119甲線沿山道往北行駛，今天凌晨3點10分許，行抵大東路口前，遇上一輛準備從大東路口出來右轉的聯結車。黃男向左閃避過聯結車，但車輛卻失控衝入對向車道，撞擊到對向車道路肩的行道樹。

黃男的車頭引擎室因撞擊嚴重凹陷變形，黃男也一度受困在車內，經消防人員動用破壞器材，才將黃男搶救出，經緊急送醫，黃男仍不幸傷重不治。

警方調閱路口監視器畫面，發現該事故路口聯結車行駛方向的大東路為閃紅燈、黃男行進的苗119甲線沿山道為閃黃燈。聯結車從大東路口駛出，見黃男的小客車燈由右方逼近，趕緊踩煞車停住，黃男駕駛小客車快速從聯結車頭閃避經過。

警方調查，黃男與聯結車駕駛43歲蔡姓男子的酒測值皆為0；但從監視器畫面顯示，聯結車從大東路出來的車速雖不快，但在路口卻疑似未先依規定停等後再行，而黃男的車速過快，車上儀表版上車速表停留在時速100公里，加上當時天雨路滑，緊急閃避造成車輛失控。

黃男的岳父聞訊趕赴派出所，他說，女婿昨天休假，到苗栗找朋友，今天凌晨應該是準備要返回頭份住家，沒想到發生這種事；對於女婿開快車而肇事，痛心又氣憤。

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