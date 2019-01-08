籲長者過馬路要注意 交通組長自創口訣

2019-01-08 08:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕元旦連續假期剛結束，基隆就發生一起長者穿越馬路時遭撞的憾事。基隆市警三分局交通組長李文雄，為了讓長者及行人記熟穿越馬路時的注意事項，自創10條口訣，希望能讓民眾熟記。

根據統計，基隆市去年因交通事故24小時內死亡人數共17人，其中有8人是65歲以上長者，警方也呼籲各界應多加關注與重視高齡者事故的問題；有鑑於此，基隆市警三分局為了防制高齡者交通事故的發生，特別前往轄內各早起會、里活動中心等老人聚會場所，辦理高齡者交通安全宣導講座，將年長者容易發生車禍的事故類別形態、以及早起出門運動天色昏暗提高安全係數的小撇步。

交通組長李文雄特別整理歸納出十點「行人安全小叮嚀」口訣，與在場長者分享，並贈送LED閃光手環，讓大家在晨昏、雨夜視線不佳等時段出門時可以配戴、吊掛使用，同時也呼籲所有駕駛人，行經岔路口、斑馬線前務必放開油門減速慢行，禮讓行人先行通過，特別是下雨、夜間、照明不足等行車視距不佳的時段，更應小心謹慎，減少事故發生。

行人安全小叮嚀口訣如下：

1、穿越馬路不貪近，直線穿越非捷徑。

2、倒數計時過馬路，每分每秒要關注。

3、面對來車靠邊走，人行道上較安全。

4、標線號誌要認識，遵守規定勿亂闖。

5、車速太慢又占道，身陷危險要知道。

6、晨昏外出運動去，明亮衣物穿上身。

7、身體不適要知道，用藥安全要明瞭。

8、電動輪椅真便利，使用代步要注意。

9、發生車禍要謹慎，切忌逞強拒就醫。

10、大眾運輸真便利，上下搭乘要小心。

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