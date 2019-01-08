校園驚爆歹徒挾持性侵！國中女被媽媽打出悲慘經過

2019-01-08 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕中部地區某國中傳出挾持性侵案件！一名國三女學生，突然變得抗拒到校上學，媽媽原本以為是女兒叛逆不想讀書，多次責罵她，有一天又收到老師傳訊息說女兒未到校，返家查看發現女兒竟然到中午還待在家裡，氣得打她，並將女兒趕出去，女學生過了半小時，回家痛訴，她在學校廁所遭到挾持性侵，案件才曝光，讓媽媽心疼又難過。

《蘋果日報》報導，被害女學生媽媽陳述，去年9月初某日，女兒在校晚自習結束，當晚6點多離開3樓教室，因尿急就到1樓上廁所，開門離去時卻遭歹徒持美工刀強拉進廁所猥褻性侵。事後女兒獨自隱忍1個多月，且常排斥上課，她還以為是女兒性情叛逆。女兒白天出現頭痛，晚上睡不好，身心受重創，還透露自己有輕生念頭。

媽媽認為，女兒應導師要求，放學後留校自習，但導師卻未盡保護之責，要求校方必進行懲處。校方則表示，該名老師平時相當認真，因女學生曾請假多日，老師才要她與其他學生課業輔導，老師對於這起事件也很自責。

報導提到，社會局和校方事後啟動輔導，現在女學生情緒漸穩，在校也逐漸正常。

警方調查發現，案發當時廁所已上鎖，沒有破壞跡象，但監視器畫面過了1個多月已被覆蓋，調閱不到當天進出人士，將根據跡證全力調查。

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