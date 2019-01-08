愛滋男偷拍如廁 型男教師驚喊：是同處健身會員

2019-01-08 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖！這年頭男生上大號也遭人偷拍！

新竹一處百貨公司驚傳男生如廁時遭男生持手機偷拍案件，保全與警方合力逮住偷拍者，竟是愛滋病帶原者，被害人嚇得說，偷拍嫌犯是跟他同一個健身中心的會員，懷疑遭跟蹤偷拍，全案由新竹檢方依妨害秘密罪嫌提起公訴。

30歲的型男教師阿志（化名）指控，去年11月底他在一處大型百貨公司男生廁所上大號時，突然發現隔壁間突然伸進1支手機，由下往上偷拍他脫褲上大號的過程，他萬萬沒想到連男生上大號也有男生要偷拍，嚇得大叫並立即叫保全人員到場，警方也隨即趕到，當場扣住嫌犯以及偷拍的手機。

嫌犯28歲的阿明（化名）坦承，自己有同性戀傾向，而且是愛滋病帶原者，警方在他手機內發現其他男子如廁遭偷拍的畫面，阿明坦承都是他偷拍的，但他聲稱只是自己回味觀看，並沒有流出這些偷拍內容。

被害教師阿志看到嫌犯，赫然發現阿明跟他是同一個健身中心的會員，他完全無法想像對方居然會這麼變態，更懷疑是否遭跟監偷拍，然而阿明聲稱只是巧合而已。全案由新竹檢方依妨害秘密罪嫌提起公訴。

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