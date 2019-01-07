年薪逾300萬建廠幹部竊36億技術賣中國 德商好傷

2019-01-07 21:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕提供台積電等公司的半導體化學原料供應商「巴斯夫」，6名前任及現任高階主管，涉嫌竊取製造高純度硫酸及氨水等相關技術配方，洩漏移轉給中國，技術市值初估值36億元，警方查出，來自中國江陰的「江化微」公司，透過56歲退休廠長林佳葳，找來該公司現任「全球資深專才」45歲黃奕霖洩漏製程機密，看上的就是黃的技術專業。

據了解，黃是「巴斯夫」建廠時的主要幹部，目前擔任該公司「全球資深專才」，熟悉相關製程，「巴斯夫」歐、美等地新建廠時，均會找他諮詢教導，年薪超過300萬元，學有專精，遭中國廠商鎖定，警方在黃的「薩摩亞」境外帳戶發現2000萬元酬勞，再加上林男等人合計超過4200萬元不法贓款。

「巴斯夫」是國際知名化學公司，總部在德國，在台設有子公司，主要是向台灣電子級化學品生產商購買高純度化學原料，利用專有技術與製程進行純化，再販售予國內外半導體公司，據悉該公司化工技術獨步全球，因此引來中國初階廠商覬覦。

據了解，來自中國江陰的「江化微」公司，為搶食台積電南京廠先進製程生意，特地在江蘇省鎮江市設立與「巴斯夫」同等級的電子化學工廠，從106年起，先以9萬元人民幣月薪吸收「巴斯夫」桃園觀音廠退休廠長56歲林佳葳，由他陸續挖角負責工程、生產等部門的主管離職加入團隊。

林原本是黃的長官，雙方感情如師徒般，兩人裡應外合，竊取「巴斯夫」電子級化學品的關鍵技術與製程等營業秘密，以USB夾帶出去，並自組「洋益」半導體買賣公司，以4000萬人民幣（約新台幣1億8千萬元）代價，將技術移轉給江化微公司。

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