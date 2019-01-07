違規右轉致台大畢業高材生癱瘓 判賠1965萬天價

2019-01-07 20:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕30歲薛姓台大研究所畢業的高材生前年騎機車行經宜蘭利成路一段時，因前方小貨車違規右轉，煞車不及撞上，造成下肢癱瘓，大好前程受到影響。薛男事後向小貨車吳姓駕駛求償，宜蘭地方法院判賠1965餘萬元。若以106年台灣總薪資中位數47萬元計算，吳男得不吃不喝41年才能賠完。

判決書指出，2017年9月7日上午7時許，從事家禽販售的吳男駕駛小貨車沿利成路一段往南行駛，卻突然從快車道右轉，且轉彎時未打方向燈，後方薛男見狀閃避不及，騎機車迎頭撞向吳男貨車。

龐大撞擊力導致薛男胸部多處挫傷，胸椎、肋骨多處骨折，車禍發生後，吳男留在現場，並向到場員警表示，「我是肇事者，願意接受裁罰。」

不過，事故仍造成薛男脊隨嚴重受損合併下肢癱瘓等重傷害，不僅造成生活極大不便，大好前程也後影響。

事後薛男依照事故造成的勞動力減損、精神慰撫金及看護等費用，向吳男求償1965萬餘元，並按年利率5％計算利息。

地院調查，事故當天路面乾燥無缺陷且無障礙物、視距良好，並無不能注意情事，但吳男仍貿然右轉，因一時疏忽造成薛男重傷害。且該路段依規定快車道車輛不得右轉，但吳男卻貿然右轉，也未依規定在右轉路口前30公尺打方向燈，導致薛男迎頭撞上，應負責任甚明。

據了解，吳男面對天價求償金，當庭認諾薛男要求金額。地院認為，院內言詞辯論時，吳男已認諾薛男請求，薛男請求吳男給付金額及遲延利息有理，應予准許。至於刑事部分，則依業務過失致人重傷害罪，判吳男4個月徒刑，可易科罰金。

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