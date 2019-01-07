恨他散佈嫩女友裸背照 夥眾綁走逼簽本票拍裸照

2019-01-07 22:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓少年因16歲黃姓少年未經同意，就將他女友裸背照分享給別人觀賞，氣得找來3名男子，一起將黃少押到新豐天德堂公廁，除拳腳相向、電擊棒電擊外，還逼他脫衣褲拍裸照，並威嚇他簽下6萬6千元本票，甚至追到少年家討錢，遭黃少雙親報警逮人。新竹地院依故意對少年犯結夥強盜罪、妨害自由等罪判3名成年人7年6個月到6個月不等刑期。

警方調查，陳姓少年2015年與同班的王姓少女熱戀，兩人不時視訊，少女還露全背供陳少拍下裸背照，只是2人分手後，陳少得知黃姓少年將前女友的裸背照分享給友人觀看，怒揪謝、黃、莊3男一同幫少女討公道，向黃姓少年索討遮羞費。

謝、黃、莊3男與陳姓少年（少年法院審理）等人強押黃姓少年到新豐天德堂廣場公廁前，持球棒強迫黃少進入公廁脫光衣褲，不從即以球棒及電擊棒毆打，並拍下其裸照。

一行人拍下黃少裸照，又不斷毆打，之後又將他載往新竹市一處農地旁，強逼簽下6萬6千元本票後，才載他返家，並追到黃家向他父母討錢遭拒，雙親報警怒控這夥人惡行。

謝、黃、莊等人落網時均坦承拍下少年裸照，並毆打對方。新竹地院法官認為，3被告犯罪事證明確，其中黃男賠償被害人9萬才獲和解，因此法官依故意對少年犯結夥強盜罪、妨害自由等罪判3人7年6個月到6個月不等刑期。

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