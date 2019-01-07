負氣離家失聯13天 台北8旬老翁竟昏倒旗津沙灘

2019-01-07 21:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕家住台北市的80歲陳姓老翁，疑和家人吵架離家失聯，不料多日後竟昏倒在高雄旗津海灘，被鼓山分局員警救起送醫，昏迷5天後才醒來，警方根據陳老潦草寫下的姓名，終於找到他焦急的家人，陳妻和兒子特地到旗津分駐所向警方道謝。

鼓山警方今指出，旗津分駐所員警蔡宜哲、李孟倫於去年底凌晨獲報有人昏迷，徒步從高雄港牌樓旁的偏僻海灘處，警、消徒手搬運昏迷的老翁到400公尺外的救護車上，緊急送醫治療。

老翁在小港醫院加護病房內昏迷了5天，終於在108年元旦終於甦醒，小港醫院加護病房醫護人員發現昏迷的老翁終於張開眼睛，趕緊試著與之交談，但老翁仍無法言語，醫護人員只好拿著紙筆讓老翁試圖寫下自己的名字，以便聯繫家屬，老翁緩慢又扭曲地寫出筆畫不多的姓名，醫護拼湊後趕緊通知旗津所員警，蔡員以姓名查詢得知老翁的家遠在台北市，而且還是一名失蹤人口，趕緊通知家屬。

陳妻表示，老翁在107年12月14日晚上8點左右不告而別，原以為只是外出散步，沒想到徹夜未歸，趕緊報案協尋；曾聽聞丈夫碎念想要過自己一個人的生活，沒想到真的離家，隔天報警後以手機定位發現竟然人已經在澎湖，但是電話就是不接，怎麼也想不到又從澎湖跑到高雄旗津區，還昏倒在沙灘上，所幸被警方救起。

陳妻帶著兒子到旗津分駐所向2名員警表達感謝之意，陳妻雙手緊握著員警的手時，感動地潸然淚下，表示還好有警、消、醫、護及熱心民眾的幫忙，及時挽回丈夫的生命，否則恐怕已經無緣相見了。

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