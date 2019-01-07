提倡「新九二共識」？ 網友笑翻紛紛幫它出「續集」

2019-01-07 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國國家主席習近平在1月2日於「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上，將「九二共識」定義為一個中國、一國兩制，引起台灣輿論譁然；國民黨前立法委員孫大千今天（1月7日）在臉書指出，國民黨必須在現今動盪不安的兩岸關係中，找出一條雙方都可以接受的出路，重新建立一個「2.0版的兩岸現狀」，不過被媒體解讀成提倡「新九二共識」，被網友猛酸「又在騙選票了」

根據PTT的網友指出，提倡要新九二共識，不就等於證明1992年當時雙方就沒有共識，才會現在再冒出來一個新的九二共識，批評國民黨人「一直出來騙票」。

然後這位網友表示，那這樣好了，除了「新九二共識」外，也可以把這個名詞包裝的像電玩一點的叫法，像是「真九二共識」、「超九二共識」、「終極九二共識」；或是依照電影的取名法，例如「九二共識首部曲」、「九二共識二部曲」、「九二共識三部曲」、「九二共識之龍在江湖」、「九二共識之萬安轉彎」

幽默諷刺的說法引起鄉民廣大迴響，紛紛照樣造句「又見九二共識之天若有情」、「九二共識驚奇再起」、「國共新不了情」、「九二共識-消失的中華民國」，各種離奇的取名方式也讓鄉民笑翻，表示「一個意涵都不同 感覺很厲害」、「國民黨大概想隨便提個口號冠個92共識名稱，大家就買單吧」、「本來就沒共識，都是些愚民的口號」、「是明擺著說要再一個創新的騙術」

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