借錢遭拒絞殺女房東 冷血運將判賠403萬

2019-01-07 21:51

〔記者王定傳／新北報導〕白牌車司機許志銘欠債80萬元，覬覦69歲停車場郭姓婦人家境優渥，除了曾2度潛入郭婦住處行竊得手外，2017年12月竟持鋁棒，將郭婦敲昏並勒斃，再闖進她家搜財物，並棄屍草叢，被害者家屬提出求償，新北地院判許賠償403萬餘元，可上訴。

檢方調查，2013年3月起，許男以每月2500元，向郭婦租借新北市泰山區停車場車位，兩人住家相隔不遠，許男得知郭婦家中經濟狀況不錯，2017年間，他曾兩度潛入郭婦住處行竊得手。

同年12月18日上午9點許，許男因當日需錢支付地下錢莊利息，向郭婦借錢遭拒，竟持鋁棒朝郭婦後腦勺敲，再持橡膠水管將她勒斃，藏屍轎車後車廂，闖進郭婦家搜刮5萬9000元財物。

為掩飾殺人犯行，19日凌晨2點許，許男開車到台15線西濱公路棄屍草叢，直到20日上午8時許，一名婦人除草時發現屍體趕緊報案。

一、二審均判許男無期徒刑，郭婦獨子另對許男提出1138萬餘元的民事求償，被羈押中的許男，經合法通知，未到場也不提出書狀陳述，法官審理後判許賠償賠償殯葬費及精神慰撫金等合計403萬餘元；可上訴。

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