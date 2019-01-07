「毒害一生」！ 吸毒成癮28年 通緝犯百病上身

2019-01-07 21:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局員警獲悉李姓毒品通緝犯常在東區育樂街一帶出沒，6日下午在育樂街執行肅竊勤務時意外發現李嫌蹤影，上前逮捕歸案。李嫌透露，染毒約28年，身體百病叢生，被通緝的刑期長達19年6個月，一生與毒為伍，痛苦不已，也難自拔。

台南市警局一分局東寧派出所所長李振維、警員鄭丁維、楊元林得知台南地檢署與台南地院發布的李姓毒品通緝犯（57歲），常在轄內育樂街一帶出沒，規劃勤務查緝，6日下午員警在育樂街發現李嫌蹤跡、機不可失，即趨前包圍逮捕歸案，當場起出海洛因毒品3小包7.68公克，帶回依毒品通緝犯及毒品案移送台南地檢署偵辦。

警方調查，李嫌早從80年間即開始施用海洛因毒品，至今已逾28年之久，李男染上吸毒惡習後，因生活作息顛倒混亂及毒品副作用下，導致身體免疫力降低、百病叢生，又患有糖尿病，需要每天注射胰島素控制病情。

李嫌於2018年初在監服刑、因病保外就醫，又苦於毒癮難耐，吸毒且販賣一級毒品海洛因遭警方查獲送辦，且於台南地檢署傳訊未到庭遭發布通緝，刑期共計達19年6個月，一生與毒為伍，痛苦不已。

市警一分局表示，毒品會對腦中樞神經造成傷害，吸毒者為達到預期效果，容易在不知不覺中過度使用劑量，造成中毒現象，身體也會產生流淚、打哈欠、嘔吐、腹痛、痙攣、焦躁不安及強烈渴求藥物等症狀，通常一旦染毒後就極難戒絕，呼籲民眾一定要遠離毒品的誘惑與傷害！

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