2少女上網求職遭動物麻藥迷姦 保全經理起訴

2019-01-07 18:15

〔記者黃捷／台北報導〕北市某保全公司區經理羅育祥，在人力銀行網站上尋找打工求職的女學生，以面試為由約出來見面後，竟使用動物麻醉藥品迷姦，性侵時拍攝照片威脅少女不可張揚。檢警追查發現，至少有2名少女受害，台北地檢署今依加重強制性交罪起訴羅男。

起訴指出，羅男負責公司的面試工作，他藉職務之便，在人力銀行網站上搜尋求職者，看準15、16歲的少女涉世未深，且有經濟壓力，就將對方約出來下藥性侵。

去年5月5日，羅男邀約少女小敏（化名）碰面，以拍攝實習照片為由，開車載小敏到新北市新店住處附近，先偷偷在飲料中添加動物麻醉藥品Medetomidine，藉口請喝飲料誘騙小敏喝下去。

小敏喝下飲料後，羅男把她帶回住處，先請小敏到廁所內更換實習制服，假裝拍攝實習照片拖延時間，待藥效發作，確認小敏昏迷後，當場強制口交，並脫下小敏內褲性侵，並把過程拍攝下來。

羅男食髓知味，同年月26日又邀約另名少女小芹（化名），以實習為由把小芹載到三重某社區內，協助社區召開住戶大會後，藉口要介紹其他工作，載回北市大同區住處，要求小芹更換制服，並在制服內穿上肚兜及絲襪，一邊拍攝面試照片同時，一邊將摻藥的開水拿給小芹飲用。

待小芹昏迷後，羅男隨即脫下小芹的絲襪及內褲，拍攝猥褻照片，當他準備性侵時，小芹突然驚醒，羅男見狀立刻摀住小芹嘴巴，要她別緊張，只要不張揚就把衣物返還，並載她到捷運站離開。

小芹只能同意，取回衣物後隨著羅男上車，但藥效仍未退去，不久後又昏睡，羅男見狀，竟直接爬到小芹身邊手淫，並射精到小芹手上，再倒進小芹嘴裡，全程以手機錄影，隨後又把小芹載到板橋某汽車旅館口交、性侵得逞。

小芹父親因一直聯絡不上小芹，著急地傳LINE詢問「人在哪裡」，羅男擔心犯行曝光，還盜用小芹手機回傳「加班，會晚點回去」，但父親直到凌晨近2點都沒見小芹回家，又聯絡不上人，直接打給羅男，羅男才趕緊把小芹載回家丟包。

由於小芹到家時仍沒有意識，父親懷疑她被下藥性侵，立刻帶她到醫院採證驗傷，報警處理，羅男惡行才終於曝光，檢警也根據羅男手機裡的照片、影片，循線查獲小敏也受害。

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