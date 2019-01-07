疑從7樓直墜地面 男子命危送醫

2019-01-07 18:09

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區中央路三段89巷內，下午4點左右傳出民眾墜樓，警消人員到場發現43歲洪姓男子倒臥地面，已經沒有呼吸心跳，立刻將他送醫急救。

警方事後查訪，發現洪男與父母就住在一旁大樓7樓，於上述時間在其租屋處墜樓。目前已派鑑識人員到場採證，至於是意外或輕生還有待釐清。

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