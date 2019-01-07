借帳戶每月領7萬元？退伍傻兵吃官司 怪罪軍中沒宣導

2019-01-07 21:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕當了幾年職業士兵的彭姓男子，退伍後找到兼職工作，不需要上班，只要提供4個帳戶的存摺與提款卡密碼，每月就能領7萬2000元，不料，他先寄2本存摺，沒收到「薪水」，帳戶就淪為詐欺工作，5人受害失金20萬元，法院審理時，他辯稱不知是騙局，自己剛退伍，「軍中沒宣導」，法官卻質疑，「高額報酬與工作內容顯不相當」，軍中生活已相當開放，謹慎保管金融存摺更是「常識」，依幫助詐欺罪判處4月徒刑，可易科罰金12萬元確定。

判決書指出，現年27歲的彭男，於2017年6月上網找工作，兩名身分不詳的人聯繫他，只要提供4個帳戶存摺、提款卡與密碼，每月可領7萬2000元，彭男遂於同年7月5日，先把2本存摺與提款卡寄給對方，2天後，同年月7日至8日，就有李姓女子共5人接獲詐騙電話，把共計20萬餘元，匯款到彭男的2個帳戶，錢很快被提領一空，警方沒抓到騙徒，將彭男依幫助詐欺罪法辦。

苗栗地方法院審理時，彭男宣稱沒收到「薪水」，也不知是騙局，他強調自己剛退伍，軍中沒有宣導類似的詐欺預防，法官卻認為，只要提供存摺，不需上班，每月可領7萬2000元，豈有如此好的工作？另外，彭男提供存摺後，並未與對方再聯繫，寄出存摺前，還確認帳戶餘額甚低，這根本就是抱持縱使帳戶成為詐欺犯罪工具，他也沒有損失的心態。

至於軍中沒宣導，法官反駁說，彭男具高中學歷，案發時已25歲，現今軍中生活已相當開放，資訊科技又發達，詐欺集團利用人頭帳戶的犯罪手法也由來已久，小心保管金融帳戶更是「常識」，不採信彭男辯詞，依幫助詐欺罪判刑4月，可易科罰金，彭男上訴二審，台中高分院駁回而判決確定。

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