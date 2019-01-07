跑不掉！通緝男酒駕上路 警方追到死巷

2019-01-07 20:02

［記者陳賢義／台東報導］高雄32歲楊姓男子今日凌晨涉嫌酒後在台東騎機車上路，遇警竄逃進巷弄，見無路可退，還企圖衝撞警車脫身，被警方制伏後，還冒用胞兄身分，經警利用人臉辨系統查詢，詐欺及竊盜通緝身分立現，俯道認栽。

台東警分局豐里派出所所長顏敬庭、警員吳豐凱巡邏途經台東市漢陽北路、永福路口，發現1名男子騎機車違規行駛，趨前攔停欲盤查，男子卻立即加速駛離，經多次鳴笛仍不願就範，並在巷弄內四處逃竄，最後進入死巷內，見無去路迴轉逃逸，還企圖衝撞警車，遭制伏詢問為何拒檢逃逸。

男子就逮指稱因違規緊張，但酒味藏不住，隨後又改口因酒駕遇警，害怕酒測值超標才會逃逸，但詢問年籍資料又冒用胞兄身分，警方察覺有異，以人臉辨識系統查詢，得知楊男因詐欺及竊盜案遭高雄地檢署發布通緝。

警方調查，楊嫌設籍於高雄市，因詐欺、竊盜案遭通緝，因害怕牢獄生活，平日躲藏在哥哥台東住處，今晨外出吃消夜返家，因飲酒加上通緝才會加速駛離，被捕後想以哥哥姓名蒙混，但難逃法眼被識破。

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