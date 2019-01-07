電視遙控器破解夾娃娃機？ 10元輕鬆夾千元商品被法辦

2019-01-07 17:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市潘姓男子與沈姓友人3日跑到娃娃機店，想要測試網路上流傳用腳踹機台，可干擾電眼鬆爪的方式取得商品，卻不成功。潘男突然想到身上有電視遙控器，想嘗試用來干擾機台，沒想到居然干擾成功，得手金證公仔及藍芽耳機。店家查看監視器，認為兩人此舉已經違法報警處理，警方循線逮人，訊後依竊盜罪嫌將兩人函送法辦。

店家發現機台大獎金證海賊王公仔與藍芽耳機被夾走之後，查看監視器，發現機台是被人干擾，獎品才被取走，憤怒之餘報警處理。

基隆市警察局保安隊接獲報案後，仔細查看，發現兩名犯嫌挑選會內甩（爪子雖緊抓商品，但會往機台內部甩時才鬆爪）的機台犯案，兩人趁著商品在洞口前被夾起的瞬間，按下遙控器干擾機台電眼，還沒甩出就鬆爪，成功取得3項商品，市值1900元。警方依照犯嫌特徵循線追查約談潘、沈男到案說明。

沈男到案時向警方承認犯行，並指出其實一開始並不是要用遙控器犯案，是從網路上看到有人用腳踹機台的方式干擾電眼，讓商品順利出貨，才到店裡試試，但試了3台都沒有用，正想做罷時，潘男拿出身上的遙控器，嘗試結果一試成功。

潘男也向警承認犯行，還說當時只是想到遙控器能發出電波，隨手拿來試試，結果有成功，但非每一個機台都合用。

警方懷疑有許多機台遇害，將擴大調閱監視器持續追查，並呼籲店家有類似情形者，請主動與基隆警方聯絡（電話：02-24246941）。

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