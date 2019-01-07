「調度司法警察條例」可望廢止 警界基層：部長有guts

2019-01-07 17:49

〔記者王冠仁／台北報導〕去年花蓮檢察官林俊佑找警察去幼兒園辦「私案」，震驚社會；警界普遍認為，70多年前制訂公布的「調度司法警察條例」，讓警察在檢察官面前很「細漢」，檢警呈現「檢強警弱」局面。在內政部長徐國勇力爭下，行政院預計16日開會討論「調度司法警察條例」修正或廢止，不少警界基層直呼「部長真有guts！」

據了解，行政院預計將在本月16日召開會議，討論「調度司法警察條例」是否要修正或廢止。據悉，內政部長徐國勇多次在內部會議中向警界高層表示，一定會全力促成此事，以提升司法警察的地位與尊嚴。

去年6月，花蓮檢察官林俊佑帶著2名警察前往幼兒園公審，事件爆發後林遭停職並送監察院彈劾，2名警察也遭懲處，引起警界議論紛紛。

1名資深刑警說，台灣警界長期都是「檢強警弱」的局面，再加上警方有不少專案都規定犯嫌遭檢方聲押才算「有分數」，平常警方也有向檢察官聲請搜索票等需求，警界普遍有「檢察官得罪不起」的共識。因此林俊佑當時找警察去幼兒園，就算警察認為不妥，也不敢不從。

另名警官則說，雖然檢察官是犯罪的「偵查主體」，但實務上，不少案件的執行、偵查、監控，第一線的警方其實比檢方更熟捻，「調度司法警察條例」只會讓警方辦起案來「綁手綁腳」。

知情人士指出，內政部長徐國勇去年7月上任後，就打算廢除「調度司法警察條例」，如今此事將在本月16日正式召開會議討論，警界基層紛紛叫好。

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