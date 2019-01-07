拒檢逃逸還衝撞警員 車上搜出231包可疑「跳跳糖」

2019-01-07 17:20

〔記者曾健銘／新北報導〕新莊分局頭前派出所包姓、王姓警員，今日下午3時許執行巡邏勤務行經新莊中原東路89巷前，發現1輛小轎車違規臨停在路邊，準備上前盤查時，小轎車突然加速逃逸，最後在新北大道、福前街口被攔下，小轎車竟還蓄意衝撞包姓警員，造成包員左腳擦傷，所幸無生命危險，車上的22歲林姓男子也被拖下車壓制逮捕，目前仍在偵訊中。

警方初步調查，林男有毒品前科，今日下午3時許，他臨停在中原東路上，恰巧巡邏警員經過上前盤查，他卻拒檢逃逸，還刻意衝撞警員，所幸最後仍被優勢警力逮捕，警方在車上找到4包安非他命以及231包包裝寫著「跳跳糖」的不明物品。

林男初步向警方供稱，因為朋友欠他錢，該包物品是朋友用來抵債，他並不清楚是什麼東西；警方表示，初步快篩並無法檢驗出是何物，是否為毒品仍須送驗釐清，目前先依妨害公務罪嫌偵辦。

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