7連霸議員買票羈押禁見 抗告被駁回要在看守所過年

2019-01-07 17:10

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市議員張運炳在去年11月24日「九合一」選舉中，獲7連霸當選，但選後第三天，檢方查出張惟恐自己落選，24日凌晨選舉活動結束後，涉嫌向選民現金行賄買票，檢方因部分選民已坦承收受賄款，將張聲請羈押禁見獲准，張不服，向高等法院抗告，高院今將抗告案駁回，張將在看守所過年。

現任桃園市議會無黨籍聯盟黨團總召的張運炳，是改制前桃園縣第12、13、15、16、17屆縣議員，並於桃園縣改制為桃園市後，當選桃園市中壢區第一屆議員，在去年11月24日的市議員選舉中以吊車尾驚險當選，是罕見的7連霸市議員。

不過，桃園地檢署指出，民眾檢舉稱，63歲的張運炳在投票日當天晚間用現金買票，檢方蒐證後，投票後第三天即11月27日，指揮調查局桃園市調查處、中壢分局，搜索張運炳、競選幹部相關處所，查扣涉嫌行賄的現金44萬1700元、電磁紀錄、行動電話、選舉拜訪名冊等文件，並傳喚張的助理多人到案，據悉，有部份選民坦承收受賄款，並繳回賄款。

檢察官認定張運炳涉嫌現金買票，涉嫌重大，向法院聲請張羈押禁見獲准。張不服，向高等法院提出抗告。高院認為，一審將張裁定羈押禁見，於法有據，今駁回抗告案。

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