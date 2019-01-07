竊取純化技術給中國！ 台灣巴斯夫工程部門總監收押

2019-01-07 15:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］在台灣巴斯夫公司擔任全球性電子材料工程部門總監的44歲男子黃奕霖，被中國某電子材料公司拉攏，涉嫌與55歲林姓、45歲余姓、45歲葉姓、43歲許姓、40歲陳姓離職員工合作，以高價私下與該中國公司簽約，協助在江蘇省鎮江市籌設建造化學工廠，林男等5人也進入該公司任職，黃男則利用職務之便，竊取公司內部純化技術關鍵製程圖，交給林男等人作為中國公司設計化學工廠製程使用，黃男等5人都被收押，陳男則以10萬元交保；據悉，黃男等人的簽約金，檢警形容「足以讓他們一輩子生活無虞」。

台灣巴斯夫為德商巴斯夫集團在台成立的公司，工廠位於桃園市觀音區等地，主要業務為提供亞洲地區半導體及面板產業高純度化學品及相關技術服務，主要的營運模式，是向電子級化學品生產商購買高純度化學品，進行加工純化後，將產品賣給半導體生產商，客戶中有許多知名的科技公司。

檢警調查，由於中國某電子材料公司與巴斯夫集團業務高度重疊、屬於競爭關係，加上該公司近年致力於發展硫酸、氨水等化學產品，遂私下拉攏黃男加入當「商業間諜」；據悉，黃男在台灣巴斯夫擔任全球性電子材料工程部門總監，主要負責巴斯夫集團全球性電子材料業務，且為台灣巴斯夫工程部門的最高負責人。

檢警調查，黃男涉嫌與林男等5名離職員工合作，以高價與該中國公司簽約，協助在鎮江籌建化學工廠，黃男持續在台灣巴斯夫工作，利用職務之便竊取公司純化技術關鍵製程圖，林男等5人則進入中國公司工作，收到製程圖後用來設計化學工廠的製程。

桃園地檢署獲報後指派主任檢察官趙燕利、檢察官呂象吾偵辦，4日指揮刑事局及台北、桃園、台中警方，搜索黃男等人的住所及辦公室，查扣行動電話、筆電及相關文件，並拘提黃男等6人到案，檢方訊後認為黃男等人涉嫌違反營業秘密法罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向桃園地院聲押禁見，除陳男裁定10萬元交保並限制出境出海，其餘5人皆裁准羈押禁見，全案仍將持續追查有無其他人涉案。

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