夫愛色情養生養過頭 妻報警救婚姻

2019-01-07 15:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕報警救婚姻！40歲陳姓女子日前向警方泣訴，自己的丈夫因為流連「色情養生紓壓館」，養生養過頭造成2人婚姻即將破裂，陳女為挽救婚姻遂求助警方。警方獲報前往新北市永和中正路進行取締，終逮捕7名越南籍女按摩師、5名正在從事性交易的男客，以及3名養生館負責人，總共14人到案。

陳女向警方說，她和丈夫結婚7年，不知是不是遇到俗稱的「七年之癢」，丈夫似乎對她感到厭倦，還常常晚歸，去年6月她正視這件事，多方查探的結果，就是丈夫常藉著「找朋友打屁」的名義跑到永和區中正路這家「月海紓壓養生會館」，從事性交易。

警方多方走訪，發現這家店下午、甚至晚上才開始營業，裡頭都是年輕火辣的越南籍女子，穿著清涼，且店家1樓有電子鎖管制，令人起疑。細查發現，店家以加價500元進行「攝護腺保養」、「排毒」名義，進行半套服務。

警方掌握確切證據，5日下午前往埋伏，順利逮獲負責人、男客、女按摩師等共14人，還搜出不少毛巾、潤滑油、使用過的衛生紙、帳冊等多項證物。偵訊時，馬姓、伍姓、周姓等3名負責人承認仲介性交易，依妨害風化罪嫌移送法辦，另7名越南籍女按摩師則交由移民署擇期遣返。

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