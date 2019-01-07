尾牙喝酒睡一晚以為退酒 騎車上路酒測超標超級衰

2019-01-07 15:01

〔記者王冠仁／台北報導〕在熱炒店工作的楊姓廚師，日前參加公司尾牙時喝酒，他隔天以為已經退酒騎車上路，想不到遇到警方攔查；員警發現他身上仍有酒味對他酒測，他酒測值達0.2毫克，儘管他苦苦哀求，但警方仍將他依公共險罪嫌送辦。

警方調查，51歲楊姓男子日前早上騎機車，經台北市重慶南路與和平西路口時停等紅燈，在該路口執行交整勤務的中正二分局南海路派出所警員陳彥宇，眼尖發現楊仍有「醉相」，靠近他身邊還聞到酒味。員警對楊酒測，他酒測值超標。

楊喊冤，聲稱他前晚參加公司尾牙喝酒並搭車返家，睡了一晚以為已經退酒，想不到仍超標；他還向員警求饒，聲稱他有妻小必須撫養且是家中經濟支柱。不過他違規是事實，警方依此仍對他開罰。

中正第二分局呼籲，近期是年終尾牙旺季，民眾喝酒後切勿駕車，就算飲宴隔日，也應小心衡量自身的身體狀況，若還有酒味、酒容寧可選擇搭乘大眾運輸交通工具，切勿逞強，以免誤蹈法網，害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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