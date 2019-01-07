愛狗男譙三字經有事 摔「米克斯」卻沒事

2019-01-07 15:02

〔記者溫于德／台北報導〕愛狗人士楊男，遛狗時見他所養的柴犬與他人所養的「米克斯（MIX，混種犬）」對峙，竟將米克斯抱起後摔落地面，還直譙狗主人「幹X娘」，事後挨告毀棄損壞與公然侮訴等罪。士林地院審理後認定，楊當眾侮辱他人，依法處罰金3000元，如易服勞役每1千元折算1天，但犬隻縱然有傷卻未危及生命，並未構成毀損罪；全案仍可上訴。

起訴指，前年12月20日晚間9時許，楊男牽柴犬前往北市天母運動公園遛狗，恰逢另名陳女也帶米克斯來散步，兩犬碰面後對峙；不料，楊竟將米克斯抱起後摔落地面，遭陳質問後，還訐譙「幹X娘」、「幹」等語。

楊男到案後雖承認有說髒話，但否認有公然侮辱犯行辯稱，當時他與家犬在運動公園警衛室前喝水休息，但米克斯不但在警衛室前草皮放肆奔跑，還突然衝過來咬家犬，當下他準備前往處理時，陳女不但阻擋他的行動自由，其男友與其他友人更以人牆包圍，或以手機錄影，「朋友還用手勒住我的脖子」，導致心生畏懼，更在眾人圍觀下感到侮辱與委屈，忍無可忍情況下才爆粗口表達反抗與不滿，並未針對陳。

但法官仍認定楊男有口出惡言，使陳女在精神及心理上感到難堪或不快，足以貶損陳在社會上的人格及聲譽地位，依公然侮辱罪處罰金3000元，如易服勞役每1千元折算1天。

至於毀損部分，檢方雖認為，楊男高舉米克斯再垂直往地面摔落，導致米克斯受傷，可認損害陳女物品，依法起訴。

不過，法官認定，刑法354條毀損罪內所指的「毀棄」是指「毀壞拋棄」，指全部喪失效用；而「毀壞」則指損傷破壞，導致喪失效用；「致令不堪用」則是以毀棄、損害以外方法，導致物品一部或全部不能用。而本案米克斯即便受傷，依病歷簡述，尚未危及犬隻性命，也未造成犬隻生理功能喪失，自然難以認定犬隻有一部或全部喪失情形，諭知無罪。

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