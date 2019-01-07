四肢殘竟可自助洗車 運將詐保被拆穿判刑

2019-01-07 14:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名陶姓計程車司機2013年7月騎機車自撞受傷，經保險黃牛「指導」坐輪椅裝殘詐保，騙過醫師拿到第3等級殘廢診斷證明，向3家保險公司詐得450萬元理賠金，但保險公司暗中拍到陶男進出超商購物、自助洗車影片，拆穿騙局提告。檢方起訴陶男及保險黃牛集團首腦蔡姓女子等人，高雄地院今依詐欺取財罪判陶男、蔡女等人各2年至3年不等有期徒刑。可上訴。

檢警查出，蔡姓女子為高雄「慈真顧問社」負責人，僱用古姓、張姓女子等人從事代辦保險理賠業務，平日出沒各家醫療院所搭訕車禍就診或住院病患，聲稱只要遵照集團指導，看診時坐輪椅裝病裝殘，讓醫師開出身體失能等假診斷證明，就能申請高額理賠，先後為車禍輕傷的楊姓、陶姓男子向保險公司詐保數百萬元得逞。

判決指出，50多歲的陶男2013年7月5日騎乘機車自撞停放路邊車輛受傷，明知自己頸椎脊髓外傷並未達到四肢無力、中樞神經機能顯著失能致需終身復健無法工作程度，竟與保險代辦公司張姓女員工勾串裝殘詐保，先後向第一產險、新安東京海上產險及國泰人壽申辦強制險及傷害險等理賠，並約定以理賠金額3成作為張女報酬。

兩人商議後，張女於2014年3月至6月間喬裝陶男表妹，與陶男共同前往屏東基督教醫院看診，虛偽陳述較嚴重傷勢，使不知情的醫師開立「目前仍四肢無力，中樞神經機能遺存顯著失能，終身復健，無法工作，自理部分日常生活，仍需家人照料」等不實診斷證明書，向第一產險、新安東京產險及國泰人壽公司申請保險理賠，陶男並於保險公司派員訪視時坐輪椅，假裝四肢無力麻痺，順利取得3家保險公司共400多萬元殘廢理賠。

但國泰人壽公司事後派員追蹤，同年10月竟拍到陶男行動自如，發現他除了可以駕駛車輛外出、行走與常人無異，還能在加油站自助洗車，判若兩人，立即報請檢警查辦提告。

張女到案坦承在保險顧問社任職，陪陶男到醫院看病時是由陶男自己開車前往，當時陶男雖可自行走路，但她仍建議陶男看診時坐輪椅。陶男則供稱，他發生車禍後住院時張女主動來醫院訪視，說可以幫他代辦保險，張女陪同他去醫院看診時，他都依照張女教導的方式講等等。

合議庭認定陶男裝殘詐保，依3個詐欺取財罪判他有期徒刑3年，蔡女等人則各判刑2年。均可上訴。

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