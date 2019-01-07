國道追撞客運 小貨車駕駛喪命

2019-01-07 14:51

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國道一號南下50.5公里處，今天下午1點半，發生一起小貨車追撞亞通客運意外，消防獲報到場，26歲劉姓小貨車駕駛受困車內，到院前OHCA（無呼吸心跳），送往衛生福利部桃園醫院急救，仍回天乏術，所幸客運內6名乘客，無人員受傷，詳細肇事原因仍待國道警方進一步釐清。

今天下午1點半，國道一號桃園往中壢方向50.5公里附近，小貨車疑未注意車前狀況追撞前方亞通客運，撞擊力道之大，小貨車車頭全毀，零件散落一地，駕駛受困車內，蘆竹消防分隊獲報到場，將男子救出，已無生命徵象，緊急將他送往衛生福利部桃園醫院救治，下午2點40分急救無效。（15:19更新）

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