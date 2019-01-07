男從嘉義躲債到高雄還染毒 因家人通報失蹤被查獲

2019-01-07 14:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕許姓男子投資美髮店生意負債200餘萬，遠從嘉義民雄跑到高雄躲債，竟還染上毒癮，他不知自己被關心的家人通報失蹤人口，被高市保大迅雷警網發現暗夜徘徊街頭，更意外查獲0.85公克安毒。

許男（43歲）得知欠債跑路卻被家屬通報失蹤，不思悔改、感謝反而抱怨，保大今指出，迅雷中隊分隊長林卓材等3人於昨夜巡邏時，在三民區十全一路與大連街口，發現一名戴著口罩且揹著包包男子，形跡可疑，經盤查身分該男子是去年12月31日由嘉義縣警局某單位所通報失蹤人口。

不過，警方見他神情緊張，且顯現出不耐煩情緒，要求警方儘快將撤尋筆錄完成，察覺有異，分隊長發現許男包包露出疑似「夾鏈袋」毒品物品，經反覆詢問許男後，自知無法逃避主動拿出一支注射針筒（含有一級毒品嗎啡成分殘渣）及1小包二級毒品安非他命0.85公克。

許嫌坦承因從事投資美髮店生意負債200餘萬，才從嘉義民雄跑到高雄躲債，失意下又染上吸毒惡習，不思悔改反責怪家人報失蹤，害他又遭查獲毒品，警方規勸許男吸毒逃避現實，傷身又無法解決麻煩與困難。

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