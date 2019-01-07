飆車槍擊？涉案犯嫌：「我吹牛的，槍不是我開的」獲判無罪

2019-01-07 14:20

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民區5年前發生一起飆車族滋事槍擊案，羅姓男子私下曾向楊姓少年等人吹噓:「槍是我開的!」遭檢方依槍砲、殺人未遂等罪嫌起訴。不過，高雄地院審理時，羅堅稱他沒開槍，會掰槍是他開的，是為表示很勇猛，吹牛的。因廖姓被害人無法指認是誰開槍，且警方未從羅男起獲涉案槍彈，羅男近日獲判無罪。

2014年4月28日凌晨，廖姓被害人在三民區一處早餐店，險遭一群標出族持槍押走，事後駕車行經三民區大順、大豐路口，又遭該批飆車族攔下，飆車青少年中有人持槍抵住廖男的頭，廖男駕車逃離遭連開2槍，汽車引擎蓋與駕駛門框都遭貫穿，警方事後獲報，查出當天參與飆車滋事的有羅姓男子等十多名青少年，陸續逮人。

其中，參與飆車的朱姓男子、楊姓少年等人落網後向警方供述，曾聽過羅嫌聲稱「槍是伊開的!」警方據此逮捕羅嫌並將他依槍砲、殺人未遂等罪嫌移送，經檢方起訴。

不過，羅男在法院審理時則喊冤，聲稱他雖向楊姓少年等人講過「槍是伊開的」，其實是為了表示威猛，才吹牛的。

羅男並說，當天他只帶了一把瓦斯鋼珠槍，拿出來作作樣子嚇人而已，就聽到槍聲，他也不知誰開的槍。

由於廖姓被害人警訊時先是指證拿槍抵著他的頭者是朱姓男子，不是羅男，後來又改口「當天天色很黑，開槍者頭戴安全帽，無法確認是誰開的。」

合議庭認為廖男離開槍者最近，卻無法指認誰開槍，證詞反覆有瑕疵，而羅男向楊姓少年等人聲稱開槍是審判外的自白，不具證據力，警方也未從羅男處起獲涉案改造槍彈，依罪證不足判羅男無罪。可上訴。

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