騙走超商店員盜刷點數 打工男被判刑

2019-01-07 14:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾在超商打工過的男子吳家岱因缺錢花用，去年3月中旬竟找來同夥溫智翔、張文軒，一同前往超商內，假裝要購買不冰飲料，騙店員進入倉庫內後，盜刷遊戲點數，得手價值2萬元的遊戲點數後，轉售牟利。基隆地方法院審結後，分判處吳、溫、張三人，有期徒刑7、9、5個月。

檢警調查，吳、溫2人借住在張男家時，因缺錢花用心生歹意，吳男想到自己會操作超商收銀台，與溫男討論後，決定由溫先騙店員進到倉庫後，迅速列印出線上遊戲點數購買條碼，再交給吳男盜刷，取得序號，最後交由張男轉售。

吳、溫二人於3月14日清晨5時許，前往基隆市中山區某超商內，使用協議好的方式，騙取點數時，因為紀姓店員在倉庫內聽到櫃台發出聲音，跑出來看，讓吳男來不及刷條碼，事跡敗露逃逸。

但二人仍不死心同年月15日凌晨3時許，又前往暖暖區某處超商，用同樣手法，騙店員進倉庫，成功刷得市值1萬元遊戲點數，隨後逃逸；17日改由張男騎車與吳男一同犯案，又得手1萬元遊戲點數。

轉賣點數之後，吳男將積欠張男的5千元還給他之後，取走1萬5千元。

法官審理後認為，吳、溫二人非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄取財，得手兩次，未遂一次，共判處兩人7、9個月；而張男參與第三次犯罪行為，判處有期徒刑5個月。

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