沒前科的李女 為了祭祀改運偷酒

2019-01-07 14:11

［記者楊政郡／台中報導］求神祭祀怎可無酒！33歲李女竟到超商順手偷了兩瓶高粱酒，辯稱是遭詐騙出現經濟困難，諸事不順想祭祀來改運，但祭祀怎能沒酒，才到超商偷酒，不是自己要喝，希望警察放她一馬，警方看她沒有前科，也不像酒鬼，但訊後還是函送法辦。

本月4日一分局繼中所接獲報案，某超商店員稱內部遭竊，遺失兩瓶38度高粱酒（市價590元），警方到場查看監視器發現是一名戴口罩的女子徒手竊取，沒有結帳就走出店門口。

事後查出女子身分，傳喚到案後李女（33歲）坦承犯行，但央求警方放她一馬，她強調偷酒的目的不是自己要喝，是為了祭祀。說她不久前因被詐騙造成經濟上的困難，找工作又不順，因此才想要求助神明希望能改運，但從小看別人祭祀都有準備酒，口袋又剛好沒錢，才會出此下策。

她對神明很虔誠，她心地善良沒有任何惡意，且酒是用來祭祀神明，提供酒的超商也能分享到福德。

警方查出李女併沒有前科，卻犯下這樁無稽竊盜案，且李女也不像是酒鬼，沒酒無法過日子，說得好像有幾分真，但不論真假，神明是不會保佑竊盜之徒，即使有冠冕堂皇的理由，也法所不容，訊後函送法辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/