警方查緝電動車竊盜 意外查獲強盜犯

2019-01-07 13:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原、神岡、潭子及大雅區，近日發生多起外勞電動自行車被偷案件，豐原分局組成專案小組調查，調閱監視器發現可以車輛，經以車追人，發現是游姓慣竊所為，到游嫌住處搜索時，見其住家外停放一輛掛有失竊車牌的小客車，1名男子拔腿就跑，警方立即上前追捕，才知男子涉及東勢區強盜案的戴嫌，當場「一箭雙雕」將兩嫌帶回移送法辦。

豐原分局馬岡、潭子、社口、翁子派出所轄區從去年11月起，發生多起電動自行車失竊案，幾乎都是外勞將電動自行車停在宿舍外遭竊，豐原分局因此組成專案小組追查，經調閱上百組監視器，發現1輛銀色廂型車涉嫌重大，追到豐原區王姓男子（41歲）住家，當場發現2輛失竊的電自行車，警方將王嫌帶回偵訊，王嫌否認偷竊，供稱廂型車是借給游男（46歲）使用，失竊的自行車也是游嫌暫放在他家。

警方於本月5日上午9點左右，前往游嫌住家搜索，結果在游嫌住處外發現1輛懸掛失竊車牌的小客車，車旁男子見員警上前盤查立即拔腿想駕車逃離，警方立即上前將他逮捕，發現為涉及5日凌晨1點多，在東勢區麥當勞旁，涉嫌強搶女子包包的強盜犯戴男（44歲 ），並在其車上查獲安非他命殘渣袋及吸食器一組。

警方在游嫌住家並起出5組安非他命吸食器及被竊的電動自行車車牌等證物，游嫌坦承戴嫌小客車上懸掛的車牌為其竊，但針對電自行車竊案，則僅坦承被監視器畫面拍到的2件，十分狡猾，警方目前正擴大清查中。

由於王男、游男及戴男等3嫌皆有吸毒，並涉及集團竊盜電動自行車變賣，警方依竊盜及毒品罪嫌將3人移送。

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