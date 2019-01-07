遊覽車蘇花違規超車 險撞上對向小貨車挨批玩命

2019-01-07 13:46

［記者江志雄／宜蘭報導］網友在臉書社團「爆料公社」貼文PO上影片，一輛遊覽車在蘇花公路彎道跨越雙黃線違規超車，差點撞上對向小貨車，畫面相當驚險，痛批，「司機大哥你趕時間嗎？（遊覽）車上一堆人，你在彎道這樣做是想害誰？」

事發時間在5日上午10點，地點在蘇花公路128到129公里處的南澳路段，黃姓網友今天把影片PO上網，鄉民罵聲連連。

影片畫面顯示，事發當時，北上遊覽車在一處彎道超越前方聯結車後，跨越雙黃線，車子駛進對方車道，正要南下小貨車見狀，緊急煞車才沒有撞上，讓人捏把冷汗。

鄉民留言說，「好恐佈，玩命關頭嘛」、「傻到盲彎超車」、「嚇死寶寶了」、「自以為車大就無敵，別人命不是命」、「這不是趕時間，根本是想自殺吧。」蘇澳警分局交通組長林俊宇上網留言說，這起大客車跨越雙黃線違規超車案，違反道路交通管理處罰條例罰鍰1200到2400元，警方已將蘇花公路列為取締交通違規重點路段，除了路檢稽查，並錄影蒐證舉發，民眾檢舉交通違規，若事證明確，警方也會依法舉發。

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