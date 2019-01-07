陳慶男控昔親密戰友竊機密 開庭嗆對方「黑白講！」

2019-01-07 13:31

〔記者黃建華／高雄報導〕慶富集團涉嫌詐貸63億元案今再開庭，清查慶富與各銀行間往來金流，在押的董事長陳慶男被提訊，庭訊結束前要求審判長調閱他與前執行長簡良鑑通聯記錄，證明簡離職後兩人關係良好，簡卻趁機竊取公司機密；簡則解釋通電話都是為追討15億元本票的酬勞，陳慶男當場翻臉斥責：「呿，黑白講！（台語）」。

高雄地檢署起訴慶富公司董事長陳慶男一家三口、前執行長簡良鑑、顧問李維峰，涉犯公司法、商業會計法、偽造文書、銀行法、洗錢防制法等罪；簡良鑑另被指控攜出慶富營業秘密文件向媒體爆料或另覓船廠承造獵雷艦案，違反營業秘密法。

高雄地院今上午進行準備程序庭尾聲，陳慶男舉手發言，希望審判長能調閱2015年簡良鑑被解除獵雷艦專案執行長後雙方的通話記錄，陳解釋，記錄能顯示兩人關係仍很好，「證明簡把公司機密拿出去！」。

審判長林書慧不解地詢問「離職後還有聯絡？」陳慶男說「簡良鑑都正大光明來！」，並指真正造成兩人關係破裂的是簡追討15億元本票，並稱「我很照顧我學弟的！」。

簡良鑑則表示，會與陳有連絡是因15億元酬勞的付款期程，但陳慶男一毛錢不給，還要殺價；林書慧再問有無回公司搬東西？簡良鑑直言「那請保全作證，調監視器」，且文件上陳慶男都有蓋章，是合法擁有。

簡的委任律師補充「雙方通聯，都是再要錢！」但陳慶男聽了相當不滿，回嘴「呿，黑白講！」。林書慧要雙方確認若要調通聯再提書狀。

據了解，簡良鑑被解除委任後，持一張疑似陳慶男所開15億元本票向法院聲請強制執行，反遭陳慶男提起「確認本票債權不存在」訴訟，一審判陳敗訴，二審駁回確定，陳慶男必須支付15億元。

陳慶男因去年兒子陳偉志棄保潛逃，他被裁定要加保1億元，遭羈押至去年10月雄院裁准「降保」至3200萬元，一度籌錢獲釋，但高雄高分院撤銷原處分，金額又被改裁5200萬元，陳籌不出增加的2000萬元，昨起第3次延押2個月，將在獄中度過農曆新年。

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