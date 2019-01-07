睡我老婆20年？老婆再會舊情郎 他帶人痛毆姦夫再自首

2019-01-07 13:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓男子的張姓妻子1990年間出軌，與詹姓台商婚外情，事隔近20年，兩人再度相逢，還打算到台中市一家汽車旅館「開房間」，楊男夥同胞弟與朋友共7人，在摩鐵外堵人，將詹男押到一家工廠內毆打，痛斥「睡我老婆20年」，逼寫2人通姦過程，「你糟蹋人家家庭這麼多年，你想要用什麼向人家交代？」，再逼簽300萬元本票，詹男承認近期兩人再度發生關係，他認錯並承諾未來「老老實實做人」，楊男等7人拿到自白書後，向警方自首，法院依妨害自由罪，輕判7人依2月至6月不等徒刑，皆可易科罰金。

判決書指出，楊男認為其妻張女，約20年前在彰化縣結識詹姓商人，雙方通姦後，被楊男發現而中斷，2016年楊男又發現張女出軌，聘請徵信社調查，得知同年8月6日，詹男開車載著張女，要到中市大雅區一家汽車旅館「開房間」，遂與胞弟及朋友共7人抓姦，雙方在摩鐵大門前相遇，詹男察覺被跟蹤而逃逸，雙方於路上追逐，楊男陣營用汽車堵住詹男，先在路旁把詹男打一頓，再押到一間工廠，痛斥「睡我老婆20年」，逼迫詹男坦承交代與張女通姦過程。

詹男寫的自白書，內容為「我與張小姐自86年在員林相識、87年起偶爾2人在一起吃飯發生性關係，到91年被楊先生發現，從此兩人再無聯繫，直到103年10月，在微信上收到張小姐訊息，從此2人1個月約見面1次或2次吃飯，並有發生性關係，是我不對、我錯，請楊先生您大人大量，我錯了」。

楊男等人又質疑，「你糟蹋人家家庭這麼多年，你想要用什麼向人家交代？」，詹男又寫下「願向楊先生慎重的道歉認錯，願意補償300萬元，從此老老實實做人，不敢再犯」，並簽下300萬元本票，楊男等人拿到自白書後，得知警方已開始調查，遂向豐原警分局自首。

台中地院審理時，楊男等人宣稱自白書是詹男自願寫下，法官不採信，但考量楊男等人，是「因家庭紛爭一時情急方出此下策」，依妨害自由罪判處楊男與胞弟各5月徒刑，其餘共犯判刑2至6月不等，皆可易科罰金，楊男等7人與彰化地檢署都不服判決而上訴二審，台中高分院全部駁回，可再上訴三審。

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