竊市值36億半導體技術賣中國 6台灣主管遭收押

2019-01-07 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕根據《TVBS》報導，刑事局破獲一起半導體業營業秘密案件，一家半導體原料供應商的6名高階主管，傳出竊取製造電子級氨水的高階技術，隨後轉移給中國，這些技術市值高達36億元，目前6名涉案主管已遭法院收押，詳細情形仍待調查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/