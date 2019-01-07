離台前一刻 印籍男子癲癇發作倒路邊 幸獲救趕上最後班機

2019-01-07 13:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮警方接獲民眾報案指出，在平鎮區陸橋南路旁騎樓下，有外國人士路倒需要協助，警方趕到現場時發現印度籍37歲男子阿蘭德（譯音）疑似癲癇症發作，倒在自己的行李邊抽蓄，警方見狀後立即將他送醫救治，經醫院治療並無大礙，員警見班機登機時間在即、好人做到底，飛車將他送往機場趕搭最後一班飛機，也讓阿蘭德留下一個難忘的回憶！

平鎮警分局平鎮派出所所長林信雄表示，6日晚間6時許，派出所值班台接獲多通民眾報案指出，在平鎮區陸橋南路上的一處騎樓下，有一名外籍人士倒坐在階梯邊，且全身不停抽蓄，巡邏員警獲報後立即趕到現場，發現該外籍人士獨自一人、身旁還有行李箱及名產伴手禮。

警方在男子的外套中檢視護照，為印度籍37歲男子AMRINDER （譯音：阿蘭德），警方見印籍男子疑似癲癇發作、不斷抽蓄，顧不得救護車尚未到場，只有先緊急將男子送往醫院救治，還好員警送醫及時，印籍男子在醫院的照顧下，已無大礙。

阿蘭德向警方表示，自己因工作關係常常獨自往返台灣印度，要搭乘晚上10時的班機離境、在路邊攔計程車到機場時，卻癲癇症發作，還好台灣警察緊急協助，救了自己一命。警員林雲愷一聽决定好人做到底，開車將阿蘭德送往機場並協助登機，讓阿蘭德感動的直說，台灣警察的熱情相助，將一輩子都忘不了！

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