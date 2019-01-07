老闆偕2友迷姦旗下檳榔西施 還笑稱「不多，只有3人」

2019-01-07 12:52

〔記者楊國文／台北報導〕桃園陳姓檳榔攤老闆覬覦旗下檳榔西施秀秀（化名）美色，和兩友人設計以「討論公事」為由，在秀秀凌晨下班後相約到汽車旅館唱歌狂歡，卻暗中將摻有第四級毒品成份的鎮定安眠藥放入可樂中讓她飲用並迷昏，陳等3人再輪姦她，惡劣的是，陳男不僅在天亮時再度性侵秀秀，還奸笑對她說「不多啦，只有3人（強姦妳）而已」，高等法院今判陳男等3人須連帶賠償150萬元定讞。

秀秀也對陳男3人提告，桃園地院日前依加重強制性交罪重判陳男10年徒刑、陳男兩友人各7年6月、7年8月徒刑。

判決指出，身材姣好的秀秀在陳男於桃園市經營的檳榔店擔任晚班的檳榔西施，工作時間是下午3時至晚間11時。

2015年5月6日凌晨零時，陳男居心不良，以「討論公事」為由邀請甫下班的秀秀到附近的汽車旅館唱歌，並談論公事，秀秀不知其中有詐，搭陳男座車前往，陳男並找來從事檳榔送貨員的曾姓、吳姓兩友人同行。

行前，陳男已事先訂購K他命、毒咖啡包等物，到達汽車旅館後，還指示吳姓友人將已摻入第四級毒品苯二氮平類的鎮定安眠藥放入可樂中讓秀秀飲用。秀秀不知陳男等人計謀，喝下可樂後不久即昏迷，遭陳男3人輪流性侵得逞。

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