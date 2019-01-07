陸軍中士愛慕英俊同袍 竟夜闖寢室忘情含他下體...

2019-01-07 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍又傳出性侵醜聞！陸軍金門防衛指揮部一名在機步連擔任中士班長的李姓男子，被同連康姓下士的英姿所吸引，竟然在105年8月時趁夜半時分潛入康男寢室，趁其熟睡時將他褲子拖下，直接含住康男下體，前後口交長達3分鐘，康男驚醒後發覺自己被班長猥褻，當場痛哭。

綜合媒體報導，李男因愛慕康男已久，在105年8月21日晚間11點左右，從自己的寢室潛入康男寢室，不顧一旁還有將近50位同袍在睡覺，就直接把康男的褲子脫掉，並含住他的生殖器口交長達3分鐘。

而康男驚覺有異狀，起身一看發覺班長正含著自己的生殖器，當場嚇得趕快褲子拉起，李男在事跡敗露後不慌不忙，還直接爬到床上向康男告白，持續撫摸他的身體，並在臉頰旁吻了一下之後才離去，康男此時已嚇到哭了出來。

康男隔天早上隨即向督導長呈報此事，金門地院在開庭審理時，李男當庭承認罪行，並向康男致歉；法官認為，李男無前科，雖敗壞軍記且造成被害人心理創傷，但犯後態度尚知悔悟，法官在徵得康男同意後，依乘機性交罪輕判李男有期徒刑2年、緩刑5年，另需向公庫支付30萬元，本案仍可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/