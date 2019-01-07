名編劇禹元元之母遭酒駕闖紅燈撞亡 獲判賠1018萬元定讞

2019-01-07 12:49

〔記者張文川／台北報導〕編著多部連續劇、偶像劇並曾入圍金鐘獎的知名編劇禹元元，其母親前年4月清晨在板橋走路過斑馬線時，遭酒駕闖紅燈的清淨機公司負責人莊景忠撞死；莊男刑事先前已被判刑4年半定讞，禹元元和姐姐提民事求償1018萬元，一、二審皆勝訴，最高法院今駁回上訴，全案確定。

禹母平時熱心公益，生前原本就計畫要捐贈自動心肺復甦機給台北市消防局，但遭橫禍被莊男撞死，禹元元和姐姐禹如琪幫媽媽完成遣願，前年6月捐贈一組自動心肺復甦機給消防局寶橋分隊。

判決指出，前年4月2日清晨5時許，55歲莊男酒後駕車，於新北市板橋區篤行路、存德街口，闖紅燈撞擊走在行人穿越道的68歲禹母李婦，李婦全身多處創傷，送醫仍傷重不治，莊男酒測的酒精濃度高達0.56；法院認定莊男他惡性重大且沒有悔意，重判4年半確定。

禹元元姊妹提民事求償，扣除強制責任險理賠金200萬元，再向莊男求償1018萬多元，法院審理時，莊男辯稱李婦曾患癌，請求酌減賠償金額；但歷審考量莊男的經濟狀況與犯行，判他應全數賠償，最高法院今駁回莊男上訴，判應賠1018萬元定讞。

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