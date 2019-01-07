寒流助攻！防彈衣套羽絨 摸進大樓破毒窟

2019-01-07 12:43

〔記者蔡清華／高雄報導〕楠梓警分局偵查隊及所屬加昌派出所及仁武大社所昨晨寒風中拂曉出擊，員警防彈衣套羽絨，利用其中一名女性共犯出門買早餐返回住處的空檔將其控制後，衝進犯嫌住處，將李姓、曾姓、吳姓及王姓等4名嫌犯壓制逮捕。起獲管制手槍一把、子彈22發、海洛因及安非他命毒品依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

員警表示，李嫌擁槍自重，現場人員不敢大意，在現場埋伏的員警厚厚的外套下其實都穿著防彈背心。所幸時值冬日氣溫低，穿著厚重衣物也不會暴露行蹤，讓嫌犯起疑心。

王姓女嫌外出購物返回時，員警羽絨衣下穿著防彈衣走近她，她也渾然不覺，順利地一舉入內查獲槍枝及大量毒品。另警方驚訝的是，起獲手槍時，槍械竟已上膛，顯示嫌犯隨時都有擊發的準備，也讓執行員警捏了把冷汗。

經了解，其中李姓嫌犯不只在楠梓、仁武、大社等北高雄一帶販毒，足跡甚至遠及小港、大寮等地區。其中李姓嫌犯外，其餘3名嫌犯僅坦承有吸食李姓嫌犯的毒品，其餘一無所知。

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