亮刀討債未果 債主反遭長刀、甩棍毆傷

2019-01-07 12:44

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區26歲朱姓男子，日前借錢給46歲余姓友人，但對方許久未償還，讓朱男懷恨在心，前日深夜10時許，他帶著西瓜刀跑到余的租屋處嗆聲討債，反遭余男跟26歲龐男分持西瓜刀、甩棍追打，雙方在街上大打出手，嚇壞路過民眾，所幸警方迅速趕抵將雙方壓制，經查朱男左手遭劃傷，頭部也有輕微挫傷，無生命危險，朱、龐2人也被帶回偵辦，余姓男子則在逃中。

警方調查，朱、余2人是工地同事，日前朱男好心借錢給余男，但余男卻久未償還，雙方因此產生嫌隙；5日深夜10時許，朱男打電話討債未果，越想越氣，隨即在家拿了把西瓜刀就直奔余男的租屋處討債，朱男進屋後就亮刀嗆聲，在場的余、龐2人見狀立即拿起西瓜刀、甩棍自保。

未料雙方又爆發口角，朱男慘遭2人追打，雙方一路打到淡水中山路上，嚇壞不少路人，警方快打部隊獲報後火速趕抵，立即將朱、龐2人壓制逮捕，余男則是趁隙逃跑，經查朱男的手部遭劃傷，頭部也遭甩棍擊中，當場掛彩，所幸無生命危險。

警方表示，偵訊時朱男對於借貸金額堅不透露，堅持向龐、余2人提出傷害告訴，警方也依法受理，目前先依恐嚇罪嫌將朱男移送法辦，另外雙方均依社會秩序維護法裁處，後續也將約談余男到案釐清案情。

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