一個人的跨年夜好孤單 百貨公司人潮多取暖卻餓到腿軟

2019-01-07 12:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一位高齡阿公目前獨居，跨年夜當天他搭車到百貨公司附近閒逛，想要在人潮中感受一點年節氣氛取暖，未料一整天都未進食餓到頭昏眼花腿軟還因此迷途，警方獲報趕往帶回警所提供食物讓他果腹補充體力後，再以警車搭載他回家，見他佝僂身軀獨自走進住處，場景令人不捨。

台中市第六分局市政派出所跨年夜當天傍晚接獲民眾報案，轄內台灣大道上的百貨公司附近有一名疑似迷途老翁需要協助，員警趕往處理原見已87歲高齡的陳姓阿公，一臉茫然的呆坐路旁上前了解原委。

阿公向員警說，因獨居日子過得很寂寞，一早就搭公車外出到百貨公司附近閒逛，看到很多逛街人潮才知道當天放假大家準備跨年，想說反正回家也是一個人孤單面對空無一人的住處，為了久待感受一點年節的氣氛捨不得回家。

但因整日未進食導致體力不支，一時頭昏眼花才腿軟，員警唯恐阿公發生意外趕緊先將他帶回警所，並提供溫開水及麵包讓他果腹，期間詢問阿公是否有親屬可以前來，阿公神情落寞的說，原本有位中國籍配偶，但因自己年邁經濟狀況又不佳，妻子早帶著女兒回對岸生活，目前僅他一人獨住南屯區。

員警待阿公體力回復後以警車護送載他回家時，他頻頻回首招呼孫輩警進屋坐坐，佝僂身軀讓人感到相當不捨。

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