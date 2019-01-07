持刀酒駕男想逃 警潮洲小鎮內瘋狂追逐2公里

2019-01-07 12:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東1名劉姓男子，心情鬱悶，昨晚在潮州鎮大同路與志成路口一家小吃店借酒消愁，沒想到喝得醉醺醺後直向著店家叫囂，甚至還到車上操出西瓜刀逞兇，小吃店老闆見情況不對，趕緊報警，警方一到場，劉男立刻開車逃跑，員警鳴笛從後方追逐，最後成功攔截逮補劉男，結束這場鬧劇。

63歲的劉姓男子有竊盜、強盜及毀損前科，昨晚獨自到小吃店飲酒，無故與店家發生爭執，劉男火氣一來，還操出西瓜刀叫囂，大鬧小吃店，讓店家也覺得莫名其妙，警方獲報到場時，劉男立即跳上汽車駕駛座，員警一把抓住車門，劉男卻猛踩油門逃跑。

警方與劉男在鎮內展開追逐，追了近2公里後，警方在潮州鎮府洋北街攔下劉男，滿身酒氣的劉男，酒測值高達0.82MG/L，面對警方訊問，不是避重就輕就是不願意回答，但現場店家指證歷歷又酒駕，警方除查扣西瓜刀，訊後也依恐嚇罪及公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

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