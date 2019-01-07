上樓梯跌倒四肢癱瘓 判餐廳須賠長者364萬元

2019-01-07 12:20

［記者楊政郡／台中報導］台中道教會理事長方欽雄，2015年7月到梧棲海港城吃喜酒，上樓梯時滑倒造成四肢癱瘓，遲至2018年3月提告，請求總計3千餘萬元賠償，台中地院法官認定餐廳有電梯，卻沒有適當引導及提示老弱婦孺使用，確有過失，但方某提告已罹2年時效，可求償1041萬餘元，另審酌方某已70高齡上樓梯要特別注意，自己步履不穩要自負65%過失責任，判決餐廳應賠償364萬餘元。

台中地院判決書指出，方某是在2015年7月30日下午到該餐廳參加喜宴，但上樓梯時跌倒，導致創傷性4、5、6、7節頸椎椎間盤突出併脊隨損傷四肢癱瘓，神經性膀胱功能等重傷害，終身坐輪椅且需24小時照護。

此案事發後雙方多次協商，餐廳與保險公司最後只願賠70餘萬元，談判破裂，方某遲至2018年3月2日才提出民事告訴，已罹2年追訴時效，所以從提告當天回算2年，及提起告訴後所發生之損害，才能獲得賠償。

本案方某提出總計醫藥費、看護費、未來餘命看護費、精神慰撫金、賠償性罰款，總計求償3078萬餘元，不過因以罹2年時效，懲罰性賠償、精神慰撫金都不允許，另醫藥費推算2016年3月2日之後僅有3萬4770元，加上看護費202萬餘元及餘命12年餘的看護費834萬，總計方某可情求1041萬餘元。

法官審酌餐廳樓梯無過失，但餐廳雖有設置電梯，卻沒有適當的人員引導或指示標誌，引導老弱婦孺使用，確實有過失，應負賠償責任。但原告方某當年高齡70歲，步履不穩，或因未注意階梯高，或其他因素跌倒，本身也有疏失，疏失責任應自負65%，此案方某可請求為364萬餘元，本案可上訴。

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