查封屋竟拿來出租牟利 管理人詐房客被起訴

2019-01-07 12:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子陶明邨負責管理台北市中山路二段某間房屋，但陶男明知該屋於2003年已經遭到查封，卻隱匿此事，2015年時向前來幫忙裝潢房屋的張男表示，可以將房屋租給他，雙方簽下3年租約。該屋於2016年遭到法拍，張男才發現租的房子有問題，怒對陶男提告。基隆地檢署近日偵結，認定陶男行為已涉犯詐欺罪，將他起訴。

檢察官調查，陶男出租的房屋實際上是一名池姓男子持有，他只有管理權，但陶男卻找來張男，花了10萬元請他裝潢，並隱匿該屋子已經被查封事實，而將屋子租給幫忙裝潢的張男，雙方協議每月租金6千元，自2015年9月起租至2018年9月，先支付1萬2的押金後，再支付3個月共1萬8租金給陶男。

陶男卻於2015年向法院提起強制執行，房子被法拍給一名陳姓男子，張男才發現承租的房子早就被查封。

陶男偵訊時向檢察官承認，自己明知房子已經被查封，但仍將房屋出租給張姓夫妻。張男則向檢察官說，如果知道房子在2003年就被查封，根本不可能跟對方承租。

檢察官認為，陶男明知房屋已被查封，卻還租給張姓夫妻收取租金，顯然有詐欺意圖，依法將他起訴。

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