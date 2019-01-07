澳洲女騎單車遊都蘭遺址 攀爬墜谷被石頭壓背

2019-01-07 12:03

［記者陳賢義／台東報導］1名24歲澳洲墨爾本的年輕女子，獨自騎乘自行車前往台東東河鄉都蘭遺址，停車攀爬時不慎失足墜谷，背部被石頭壓覆動彈不得，警消人員據報馳援，並與報案人持續通聯尋獲，傷患腰部及臀部挫傷無法行走，救難人員給予固定送醫，無生命危險。

台東縣消防局表示，台東縣消防局勤指中心今日上午8時半許接獲1名女性外國遊客報案，指稱她從都蘭遺址上去騎腳踏車停放路邊後約走了30至40分鐘，攀爬時失足滑落，被一塊石頭壓住背部，目前不能移動，立即派遣東河分隊人車前往搶救，並通知大隊派員協助。

由於報案人飽受驚嚇，搶救人員到達前，勤指中心執勤人員持續與報案人通話，詢問切確位置以便提供前往搜救人員能迅速尋獲，電話中還不斷安撫及心理支持患者。

東河分隊在9時許到達都蘭遺址，不久發現報案人所述的黑色腳踏車，隨即沿報案人口述路徑擴大搜尋，9點26分搜救人員回報尋獲，初步評估患者生命徵象穩定、意識清醒，腰部及臀部有挫傷無法行走，立即給予固定後，搬運上救護車送醫。

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